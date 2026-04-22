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Suman 150 casos por barrenador en ganado huasteco

Sedesore pide a productores sin recursos contactar a las autoridades

Por Miguel Barragán

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Suman 150 casos por barrenador en ganado huasteco

CIUDAD VALLES.- En la Huasteca se han reportado alrededor de 150 casos de miasis, la mayoría de ellos en becerros, de acuerdo con Alfonso Coronado Castro, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

El funcionario comentó que hay muchos reportes en los últimos días, mayormente en casos de becerros (crías de vacas con la herida del ombligo todavía abierta) y pidió a los productores pecuarios en pequeño que no tengan dinero para poder curar a sus vacas que se comuniquen con sus autoridades ejidales, para que éstas a su vez entren en contacto con la Sedarh y así poder combatir el caso que se haya presentado.

Dijo que entre los 150 casos hay activos e inactivos y que es la cifra que ha surgido en la región Huasteca, que es la que cubre en servicios su oficina.

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