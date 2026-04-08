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Supermercado anega de nuevo Cinco de Mayo

El negocio causa inundación de aguas negras por generar tapón de grasa

Por Redacción

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Supermercado anega de nuevo Cinco de Mayo

CIUDAD VALLES.- Un supermercado de la calle Cinco de Mayo sufrió de nueva cuenta por la obstrucción del drenaje, situación por  la cual, la Dirección de Ecología del ayuntamiento volverá a reconvenir al negocio.

Cómo estuvo ocurriendo hace ya varios meses, esta mañana, los operarios de la Dirección de Agua Potable (Dapas) estuvieron insertando la barra manual en el mogote petrificado de grasa que tenía taponado el registro que se ubica en el cruce de calle Guadalupe Victoria y 5 de Mayo. La autoridad informó que el origen de esa grasa es el tiradero de aceites y residuos de cocina que, al contacto con el agua del drenaje, se solidifican y se convierte en un tapón del drenaje, lo que genera el anegamiento de aguas negras de la alcantarilla, provocando una fuga que alcanza la calle.

La Dirección de Ecología fue enterada del asunto, por lo que anunció que prepara otra inspección, luego de que hace unos meses, impusiera una multa de varias decenas de miles de pesos a la empresa, por el mal uso de sus residuos alimenticios.

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