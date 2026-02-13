Surgen anomalías de la Escuela es Nuestra

CIUDAD VALLES.- Delegada de la Secretaría de Bienestar ha encontrado tres casos con anomalías de La Escuela es Nuestra (LEN) y La Clínica es Nuestra (LCN).

La delegada de esta dependencia en la Huasteca Norte, Griselda Mezquida Saldaña, dijo que había encontrado inconsistencias en el uso de recursos y en la ejecución de obra de dos casos en el programa LEN y uno más en el caso de LCN, este último, perteneciente al municipio de Ciudad Valles.

Tales problemas tienen que ver con obras incompletas o hechas en lugares con conflictos de terreno, así como ejecuciones mal hechas por parte de proveedores. Expresó que hasta el momento, de los cientos de casos que ha revisado, ha hecho visitas con asamblea incluida, para preguntar sobre estas anomalías y en algunas instituciones educativas, así como ejidos corren el riesgo de perder la oportunidad de volver a contar con dinero directo de la Federación.

Dijo que ha encontrado algunas resistencias de parte de los ciudadanos de los comités observados y que eso habría provocado que haya una campaña constante en redes contra su persona, pero los conflictos están sustentados por la misma gente de las comunidades beneficiadas el año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí