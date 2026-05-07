Taxímetro, sólo en algunos vehículos
Quedó fijada cuota de banderazo diurno y nocturno
CIUDAD VALLES.- Apenas el 13 por ciento de los taxistas aceptaron colocar el taxímetro, informó la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.
Luego de una reunión privada con el alcalde David Medina Salazar, la funcionaria estatal dijo que 100 de los 749 taxis estuvieron dispuestos a portar el taxímetro y confió en que eventualmente los demás cooperarán por usarlo, ya que confía en que los ciudadanos elijan a los que pueden medir el costo del recorrido a negociar el costo de la corrida.
Comentó que, por lo pronto, el banderazo quedó en 18.50 pesos en horario diurno y en 24.40 en horario nocturno.
Todavía no hay una fecha para colocarlos, pero será en poco tiempo, de acuerdo con su dicho.
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