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Taxímetro, sólo en algunos vehículos

Quedó fijada cuota de banderazo diurno y nocturno

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Taxímetro, sólo en algunos vehículos

CIUDAD VALLES.- Apenas el 13 por ciento de los taxistas aceptaron colocar el taxímetro, informó la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta. 

Luego de una reunión privada con el alcalde David Medina Salazar, la funcionaria estatal dijo que 100 de los 749 taxis estuvieron dispuestos a portar el taxímetro y confió en que eventualmente los demás cooperarán por usarlo, ya que confía en que los ciudadanos elijan a los que pueden medir el costo del recorrido a negociar el costo de la corrida. 

Comentó que, por lo pronto, el banderazo quedó en 18.50 pesos en horario diurno y en 24.40 en horario nocturno. 

Todavía no hay una fecha para colocarlos, pero será en poco tiempo, de acuerdo con su dicho.

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