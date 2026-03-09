Taxista sufre accidente, termina en el camellón

CIUDAD VALLES.- Un taxi de transporte colectivo trepó al camellón de la avenida Ejército Mexicano, pero de manera milagrosa nadie resultó herido.

El accidente sucedió la mañana de este domingo e involucró un vehículo Nissan Versa blanco y verde, con número económico 087, de la ruta Tantobal-Ciudad Valles.

De acuerdo con la información recabada, el chofer circulaba con dirección de la Comisión Federal de Electricidad hacia el Cobach 24.

Pero luego de haber pasado por el cruce con la calle Juárez, se presume que tomó la curva a alta velocidad, por lo que su unidad derrapó, dio giros sobre su eje y terminó sobre el camellón.

El chofer no sufrió lesiones, y varias personas intentaron ayudarlo a mover el vehículo, pero éste tuvo una avería mecánica y no pudieron.

Poco después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes pidieron apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.