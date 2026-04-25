Telerina y los carros en llamas

CIUDAD VALLES.- Aunque el DIF afirma dar seguimiento a tratamientos y atenciones para "La Telerina", en pocos días, la mujer ha prendido en llamas varios carros automotores.

El reporte de la tarde del jueves en la colonia Osuna era igual a los que ocurrieron a finales de marzo pasado: un carro está ardiendo en una calle que lleva a las colonias del sur y, aunque una buena parte de los usuarios de redes, inicialmente, exponían la posibilidad de una vendetta criminal, los policías municipales dieron con una explicación más sencilla: había sido La Telerina.

Al menos en tres ocasiones, los municipales se han percatado de la piromanía contra los carros de la mujer que, dicho sea de paso, es parte de las personas que atiende el DIF Municipal, que, ante este nuevo comportamiento, ha quedado pasmado.

La preocupación de los mismos elementos de la policía es que, al ser considerada una persona con problemas mentales, judicialmente es inimputable, es decir, no es sujeto de proceso legal y hasta ahí llega la cosa.

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El problema es que no sólo se atraviesa en el tráfico ni comete actos inofensivos, sino que daña la propiedad privada e incluso podría poner en riesgo a alguien.

Bettina López Fernández, directora del DIF, ha dicho que tanto ella como otros miembros de su familia han sido parte de los apoyos que da el Sistema Municipal, no obstante, hay dificultades legales sobre la cotidianidad de ella y su familia y la pertinencia de que algún familiar responda legalmente por ella y por el cuidado que se le debe dar.

Por lo pronto, hay coches quemados y algunas personas agredidas, en medio de un sistema que no halla qué hacer para que la ciudadanía no corra ningún riesgo.