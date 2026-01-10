Tiran caballo muerto en el Libramiento Poniente

logo pulso
Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Empleados del Lienzo Charro El Caporal tiraron un caballo muerto frente al C-4, en pleno Libramiento Poniente.

Vecinos del mismo lugar han dicho que en ese lugar ha habido varias muertes de equinos, cuestión que está dentro de denuncias que ya investiga la dirección de Ecología.

Hace unos días, varios hombres arrojaron a un lado de la carretera periférica el animal muerto y aunque no es una zona poblada, cerca de ahí hay un centro laboral, además de que el hedor viaja cientos de metros por el proceso de descomposición.

El dueño del Lienzo Charro ha sido notificado, no obstante, no ha establecido comunicación con la dirección de Ecología.

