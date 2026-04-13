Todo listo para celebrar festividad de San Marcos

RIOVERDE.- A partir del 17 al 25 de abril se llevará a cabo la fiesta patronal en honor a San Marcos, con diversos espectáculos culturales y deportivos.

Cabe destacar que este fin de semana se llevó a cabo, la presentación de las candidatas a reina del evento, Nicol representa la Colonia Esperanza 2, por la Colonia Santa María de Guadalupe Elena y Yamileth representará al Ejido de San Marcos.

La coronación de la reina se efectuará este próximo 25 de abril en el Teatro del Pueblo, con un espectáculo musical para que la población disfrute.

Las entradas de cera se realizarán de varios sectores, el 17 de abril sector 1, para el sábado 18 Catequesis infantil, domingo 19 la Colonia Guadalupe.

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Mientras que para el lunes 20 el sector 3, martes 21 sector 6, miércoles 22 el sector 7.

Para cerrar con broche de oro el 25 donde participarán los ejidatarios de San Marcos.

También se estará realizando diversas actividades encaminadas a reunir fondos, los que serán destinados para la capilla del santo patrono.