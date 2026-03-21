Todo listo para el TUE, eventos culturales y Cicleteada

CERRITOS.- Todo listo para el TUE, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo, se realizarán actividades culturales y la Cicletada, por lo que se invita a la población en general a participar en los eventos a desarrollarse.

Las autoridades dieron a conocer que se ultiman detalles para lo que será este evento, más esperado del año por las familias.

En la plaza principal este 27 de marzo se realizará el Taller de Fotografía, las inscripciones son en la Casa de la Cultura, también se contará con la presentación del libro Antología de escritores mexicanos, en la Presidencia Municipal.

El mismo día se hará un viaje al pasado, crónicas, recorrido histórico por el corazón del pueblo por parte de la cronista municipal Alma Lorena Rojas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cicleteada León será el día 28, la salida es a las 6:30 frente a Palacio Municipal.

Los eventos concluirán el 29, con la proyección del cortometraje Nan Hilo Rojo, a las 6:30 en la plaza principal. Es por ello que se invita a la población en general para que acudan a presenciar las diversas actividades que habrán de presentarse.