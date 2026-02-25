Toma de protesta partidista se torna en mitin político

CIUDAD VALLES.- Evento de toma de protesta de Comité del Partido Verde se convierte en mitin para la senadora Ruth González Silva en el Manuel Gómez Morín.

Aunque la cita era a las cinco, el acto oficial comenzó después de las seis y media de la tarde, que fue cuando arribó la senadora a las canchas de handball, en donde se reunieron tres mil personas vestidas de verde, cientos de ellas del Ayuntamiento, obligadas a ir por sus directores, de acuerdo con el testimonio de varios de ellos.

El acto protocolario de entrega de nombramientos y toma de protesta al nuevo comité, en el que David Medina Avendaño se erige como líder del Verde duró unos cuantos minutos, pero el momento culminante fue cuando la senadora tomó el micrófono y la turba le gritaba "¡gobernadora!, gobernadora!".

La senadora dijo, entre otras cosas, que había que apostar por la continuidad del gobierno de su esposo, Ricardo Gallardo Cardona, que había que elegir "todo Verde" para el 2027 y, aunque no se proclamó ni se autodenominó de ninguna manera, agradecía cuando resonaban los gritos de "¡gobernadora, gobernadora!".

Afuera del recinto deportivo, una treintena de autobuses urbanos con la leyenda de "Especial" en la marquesina esperaban para llevar de regreso a los asistentes a la fiesta verde.