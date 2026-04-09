Tope en calle Santa Rosa causa varios accidentes

Por Redacción

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Un vecino de la calle Santa Rosa colocó un tope en la recién pavimentada avenida y no hubo notificación a ninguna autoridad, ni autorización para la colocación de la obra. Ha habido coches dañados y motociclistas caídos, al no haber una señala preventiva.

Automovilistas de Praderas del Río, la Diana y la Santa Rosa se han quejado por la construcción de un tope que abarca media calle recién inaugurada de Santa Rosa, cerca del cruce con la vía del tren.

El tope, por haber sido hecho rudimentariamente, no cumple con las especificaciones de altura o de lugar de edificación, así como tampoco con la pintura para ser visto, antes de golpearlo.

Por ese motivo, algunos han dañado parte de su suspensión y se han caído motociclistas y repartidores, sin que la dirección de Obras Públicas tenga una explicación al respecto.

Por lo que habitantes de varias colonias piden que las autoridades tomen cartas en el asunto, para que sea retirado, o cuando menos colocar medidas preventivas.

Comerciante choca contra camioneta estacionada y resulta lesionado
Atienden caso de brote psicótico en Rioverde; trasladan a mujer a hospital
Tras lluvias, calles se llenan de arena
Se despide M. Salazar de Matehuala
