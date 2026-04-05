Tráiler cañero vuelca en la Valles-Naranjo
CIUDAD VALLES.- Un tráiler de los que se utilizan para el acarreo de caña se salió del camino y volcó en la carretera estatal Valles–Naranjo.
El accidente se suscitó durante la madrugada de este sábado, en las cercanías del ejido Estación 500, y no se reportaron personas lesionadas.
De acuerdo con la información recabada, el tráiler no traía carga y el chofer se desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia El Naranjo.
Sin embargo, por motivos desconocidos, perdió el control del volante y se salió del carril hacia la derecha. El remolque volcó y la cabina quedó recargada en un árbol. El trailero resultó ileso, pero para poder retirar su unidad se requirió de maquinaria pesada, y fue hasta después del amanecer cuando iniciaron las maniobras.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Muere hombre ahogado en río de El Naranjo durante Viernes Santo
Redacción
Hombre de 46 años fallece tras ingresar a zona profunda de un río en la Huasteca.
Inauguran Feria de la Charamusca
Jesús Vázquez
Habrá venta del tradicional dulce y otros espectáculos