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Tráiler cañero vuelca en la Valles-Naranjo

Por Redacción

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Tráiler cañero vuelca en la Valles-Naranjo

CIUDAD VALLES.- Un tráiler de los que se utilizan para el acarreo de caña se salió del camino y volcó en la carretera estatal Valles–Naranjo.

El accidente se suscitó durante la madrugada de este sábado, en las cercanías del ejido Estación 500, y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada, el tráiler no traía carga y el chofer se desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia El Naranjo.

Sin embargo, por motivos desconocidos, perdió el control del volante y se salió del carril hacia la derecha. El remolque volcó y la cabina quedó recargada en un árbol. El trailero resultó ileso, pero para poder retirar su unidad se requirió de maquinaria pesada, y fue hasta después del amanecer cuando iniciaron las maniobras.

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