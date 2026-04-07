Trailero se accidenta; cae a un barranco

RIOVERDE.- Trailero y acompañante, sufren accidente, cayó la pesada unidad a un barranco de 7 metros de profundidad, resultando con lesiones y la unidad con muchos daños materiales.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 a la altura de la comunidad de Cañada Grande, debido al exceso de velocidad en que transitaba la unidad motriz.

Lamentablemente el conductor perdió el control del volante y cayeron a un barranco de 7 metros de profundidad, sufriendo algunas lesiones.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes levantaron a los lesionados y los trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

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Uno de los heridos resultó con diversos golpes internos, por lo que los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a la severidad de las lesiones.