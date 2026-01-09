Tren embiste camioneta en cruce de La Florida; no hubo heridos

CIUDAD VALLES.– El conductor de una camioneta intentó ganarle el paso al tren en un cruce ferroviario de la colonia Florida, lo que provocó que la unidad fuera embestida, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche del jueves, cuando al 911 se reportó que una camioneta había sido impactada por el tren en la calle Héroes de Nacozari, a una cuadra de las instalaciones de Pemex, en Ciudad Valles.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil Municipal y policías municipales. Junto a las vías localizaron una Ford Escape color guinda, de origen extranjero y con engomados de una organización de transportistas; la unidad estaba abandonada, sin ocupantes en el lugar.

Choque en cruce ferroviario

El tren permaneció detenido en espera de las autoridades. El maquinista informó que la camioneta cruzó sin las debidas precauciones, lo que ocasionó la colisión. La unidad fue resguardada y sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.