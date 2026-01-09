Muere albañil por negligencia médica

Matehuala.- Un albañil perdió la vida luego de que una manada de perros lo tumbara de la motocicleta en la que se transportaba en la colonia Manuel Moreno Torres, lo cual le provocó lesiones de gravedad, sin embargo, en la Clínica 14 del IMSS le dijeron que no era de gravedad su lesión que solo requería reposo, pero días después murió porque una costilla le estaba perforando los pulmones.

Los hechos se originaron en la colonia Manuel Moreno Torres, cuando un albañil de nombre Pedro de 57 años de edad, se dirigía a trabajar en la obra, pero al pasar por esa colonia en su motocicleta, fue atacado por una manada de perros callejeros que lo tumbaron de su vehículo, con ayuda de vecinos del lugar le quitaron los perros y lo ayudaron a levantar su motocicleta.

El hombre continuó su camino, pero se sentía muy mal y acudió a recibir atención médica a la Clínica 14 del IMSS, donde le dijeron que no era nada de gravedad que solo eran los golpes y que requería reposar y en unos días estaría ben, pero al paso de los días en vez de mejorar su estado de salud fue empeorando cada día más, hasta que llegó el momento en el que ya no aguantaba el dolor y nuevamente fue llevado de emergencia al hospital.

Al llegar al hospital su estado ya era de gravedad, pues una costilla perforó sus pulmones y ya no se pudo hacer nada por él.

Este tipo de situaciones provocan un gran debate entre quienes aman a los perros y los defienden, pues lamentablemente también muchos perros callejeros son un riesgo para la población, ya que hay varias quejas de personas que han sufrido ataques de los perros callejeros, muchos quieren que se haga una perrera para que haya un mejor control animal.

Con este son dos casos de personas que pierden la vida en accidentes de motocicleta causados por perros callejeros.