¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Ultiman detalles para las bodas colectivas

Por Carmen Hernández

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Invitan a las parejas que viven en unión libre a participar en las bodas colectivas que se llevarán a cabo el 13 de febrero en la Plaza de San Antonio, tendrán apoyo y no les costará un peso su unión por la vía civil, se fomenta el vínculo matrimonial.  

La titular del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, dijo que se tiene todo listo para las bodas, hasta el momento se han registrado 7 parejas, pero como buenos mexicanos se espera que de última hora se inscriban más, dado que tienen  hasta el 9 de febrero, para llevar la documentación respectiva a las oficinas del DIF o en el Registro Civil. 

Se está realizando un taller de los derechos por parte de Hugo Dávila, jurídico del DIF, así como una terapia espiritual con la psicóloga Ángeles Segura.

