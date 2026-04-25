Un dilema, festejo del día del niño

Matehuala.- Instituciones educativas preparan los festivales del Día del Niño, donde la idea es que coman alimentos saludables, y no dar bolo, ya que dentro de las escuelas está establecido un programa de alimentación saludable para combatir la obesidad y diabetes infantil.

Los maestros del nivel básico educativo, se encuentran en un gran dilema, ya que los niños aprovechaban las festividades del Día del Niño para llenarse de dulces, así como comida chatarra como pizzas y hamburguesas, con sus refrescos de sabor, sin embargo, la idea es que los menores se alimenten sanamente, por lo que se darán alimentos sanos en los Jardines de niños y primarias.

Cabe mencionar que ante estas normativas, es difícil que los padres de familia se puedan poner de acuerdo en que es lo que le darán de comer a los niños, pues las comidas nutritivas son más costosas.

Muchos pequeños cada año esperan esta fecha para recibir bolos por parte de la escuela, además de que inclusive van algunos políticos a entregarles dulces a los niños, sin embargo, muchos han dicho que al menos dentro de la escuela no se van a dar bolos, los políticos que lo quieran hacerlo tendrán que hacerlo afuera de la escuela, pues esta normativa de vida saludable se ha implementado para resolver problemas como la obesidad infantil, además de que se han detectado niños y jóvenes que ya tienen diabetes y es por eso que se aplicó este programa.

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