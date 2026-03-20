Un herido durante una riña

Ciudad Fernández.- Un joven resultó con lesiones en la cabeza en una riña que se generó en el Ejido del Refugio.

Los hechos ocurrieron en la calle del Sol, en el Ejido del Refugio, cuando una reunión se salió de control y comenzaron a discutir los ahí reunidos por viejas rencillas.

En el lugar un joven resultó con heridas en la cabeza y diversas partes del cuerpo, por lo que se tuvo que pedir apoyo a corporaciones de emergencia.

Vecinos que se percataron del incidente, solicitaron el apoyo De los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos, quienes valoraron las lesiones del herido, siendo trasladado a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde.

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Sin embargo, no hubo detenidos tras la batalla campal, por lo que continúan las investigaciones para dar con los responsables.