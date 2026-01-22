Un proceso lento, cambio de material filtrante en Dapas

CIUDAD VALLES.- La sustitución de material en los filtros de la Dapas será un proceso que llevará un año, de acuerdo con Osmín Meraz Echeverría.

El funcionario mencionó que son varias etapas en un cambio de material y que se debe hacer paulatinamente, porque sustituir la zeolita de todos los filtros requeriría de interrumpir el servicio, lo que afectaría a miles de familias y esto se evitará.

Comentó que los procesos se harán poco a poco y que, aunque en el primer filtro la inversión se calcula en 650 mil pesos, en el total de los gastos el costo sería de aproximadamente seis millones de pesos.

Dijo que es la primera vez, al menos en 35 años, que se hace una sustitución de este tipo y que los filtros 1 y 2, los más vetustos, datan de 1960, es decir, tienen 66 años de antiguedad en el sistema.

