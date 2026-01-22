Usan callejón como basurero clandestino

CIUDAD VALLES.-Surgen quejas por la creación de basurero clandestino en callejón otrora en disputa por la autoridad y un particular en Monte Alegre.

Luego de que el final de la calle Tulipán fue manzana de la discordia de vecinos, cuando uno de ellos presuntamente compró un lugar que usaban de paso los de varias colonias, ahora el problema se convirtió en un asunto de ecología.

Y es que en donde entronca la calle los transeúntes han tirado grandes cantidades de desechos y esto causa un foco de infección en el lugar. Por lo que afectados exigen que autoridades tomen cartas en el asunto y mantengan este espacio sin desechos, que solo están poniendo en riesgo la salud de los colonos de Monte Alegre.