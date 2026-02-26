logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Estado

Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala

Aplican biológicos casa por casa en colonias del Altiplano potosino.

Por Redacción

Febrero 26, 2026 05:34 p.m.
A
Brigadas recorren colonias de Matehuala

Brigadas recorren colonias de Matehuala

La Secretaría de Salud reforzó la aplicación de vacunas contra el sarampión en el municipio de Matehuala mediante brigadas del programa Visitando Corazones, que recorren viviendas en colonias del Altiplano potosino.

De acuerdo con la administración estatal, el personal de enfermería aplica biológicos para completar esquemas básicos y ofrece servicios como medición de presión arterial, glucosa y toma de signos vitales.

Las brigadas han visitado colonias como Vista Hermosa, Las Cumbres, Juárez, Fraccionamiento Santa Lucía, San Isidro y Fraccionamiento Matehuala. Según la coordinación del programa, Matehuala es el primer municipio del Altiplano donde se implementa esta estrategia de manera directa en los hogares.

El programa también ha operado en Ciudad Valles, Tamazunchale y Rioverde, además de la capital potosina, con acciones de vacunación y prevención.

Realizan cerco sanitario tras caso importado de sarampión

El paciente, un menor de 11 años, viajó a Jalisco y fue atendido en el Hospital del Niño y la Mujer

Aplican biológicos casa por casa en colonias del Altiplano potosino.

