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Vandalean cancha nueva de basquetbol

Por Carmen Hernández

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Vandalean cancha nueva de basquetbol

RIOVERDE.- Cancha de basquetbol que aun no era inaugurada ya fue vandalizada y tiene diversos daños, ubicada en la colonia San Rafael.  A un costado de la Casa del Jubilado se cuenta con una cancha en la que fueron instaladas unas bancas, desafortunadamente previo a la inauguración una estaba grafiteada. 

La cancha de basquetbol fue inaugurada por el alcalde Arnulfo Urbiola Román y la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Karina Quintero.  

Las autoridades hicieron un llamado a la población en general a cuidar la cancha y adelantaron que los recorridos de vigilancia continuarán en el sector, para evitar se lleguen a generar más daños en esta obra deportiva, que servirá para que jóvenes puedan tener diversos encuentros y hasta torneos de baloncesto.

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