Vandalizan fuente y monumento al Huapango Arribeño

SAN CIRO DE ACOSTA.- Vandalizan la fuente de la plaza principal y el monumento al Huapango Arribeño, causando diversos daños.

Autoridades municipales dieron a conocer que jóvenes se han acercado a causar destrozos a la fuente, además del monumento que se encuentra en este lugar.

Los vándalos pintarrajearon el monumento además de otros daños que le causaron, enfatizaron.

Refieren autoridades municipales que están revisando cada una de las cámaras y a la brevedad una vez identificados los causantes de estos daños, se aplicarán sanciones severas.

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Hicieron un llamado a la población a cuidar y proteger los bienes, que fueron construidos con el dinero de cada uno de los habitantes, además de embellecer la zona para tener un entorno agradable que incluso sirve para tomarse fotos del recuerdo de la visita a este municipio.