Vándalos prenden fuego a contenedor de basura

Por Carmen Hernández

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Personas desconocidas prenden fuego a contenedor de basura el que fue consumido por el fuego, fue pérdida parcial, gracias a la intervención de los bomberos.  

En las instalaciones del Cuerpo de Bomberos se recibió una llamada de auxilio, donde informaban que del interior de un contenedor de basura salía llamas de fuego, por lo que de manera inmediata en la unidad M8 se trasladaron al Ejido de Pastora. 

Las enormes llamaradas acabaron con el contenedor, el cual sufrió pérdidas parciales.  

Vecinos señalaron que el fuego fue provocado por personas desconocidas, como un acto de vandalismo, dañando el contenedor donde depositan su basura. 

El departamento de Desarrollo Rural apoyó con una pipa de agua para combatir las enormes llamaradas de fuego, por fortuna no hubo lesionados, solo se consumieron los desechos que había en el interior del contenedor.

