Vándalos rompen vidrio a camioneta

CIUDAD VALLES.- Una camioneta que se encontraba estacionada a unos metros de la Glorieta Hidalgo fue dañada en una de sus ventanillas.

La mañana de este lunes, una mujer reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alguien le había quebrado el medallón a su camioneta Dodge Journey.

Dicha unidad se encontraba estacionada frente al Hotel Bonito, en el bulevar México-Laredo, casi esquina con la calle Progreso, a la altura de la colonia Rotarios.

Sin embargo, al revisar el interior, la propietaria se percató de que no le faltaba nada; solo se registró el daño en el vidrio trasero, el cual habría sido provocado por el golpe con una botella de vidrio, pues en el lugar quedó la evidencia.

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Aunque no hubo testigos que dieran información sobre la persona responsable, trabajadores de la zona sospechan que pudo tratarse de algún indigente o persona con problemas en sus facultades mentales.