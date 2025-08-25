logo pulso
Varios parajes con restricciones, por las intensas lluvias

Un domingo sin actividades acuáticas, solo de apreciación visual

Por Miguel Barragán

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Varios parajes con restricciones, por las intensas lluvias

CIUDAD VALLES.- El paraje Micos pasó de ser balneario para actividades acuáticas a solamente lugar de apreciación visual por aumento descomunal de su escala, debido a las lluvias.

Ayer sábado, el estatus de los parajes de la Huasteca marcaba a Pago Pago o Micos como apto para todo tipo de actividad, pero el aumento del nivel por la tormenta que cubrió el sur de Tamaulipas y el norte de la Huasteca hicieron que la estación hidrometeorológica pasara del metro y medio a los 3.40 metros en sólo una madrugada.

El comité de concesionarios de este lugar, a cargo de Servando Pérez refirió que al menos durante este domingo quedó prohibido el nado o el paseo en lancha y solamente hubo oportunidad de entrar para apreciación visual, hasta nuevo aviso.

Los otros parajes en los que este domingo se prohibió la actividad acuática fueron los embarcaderos de La Morena y Tanchachín en la cascada de Tamul y El Jabalí, en el municipio de Aquismón.

En Valles, también se restringieron actividades en El Sidral y en El Naranjo no hay acceso a Minas Viejas.

Con restricciones parciales están: en El Naranjo, El Meco y El Chalán; en Tamasopo, Las Cascadas, Puente de Dios, Hacienda Gómez y El Trampolín.

