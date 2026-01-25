logo pulso
Estado

Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos

El choque entre un vehículo y una camioneta en Ciudad Valles resulta en pérdidas materiales.

Por Huasteca Hoy

Enero 25, 2026 12:59 p.m.
A
Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos

CIUDAD VALLES. En inmediaciones de la colonia 20 de Noviembre ocurrió un choque entre un vehículo y una camioneta, dejando como saldo únicamente pérdidas materiales.

El accidente sucedió este domingo, antes del mediodía, cuando el conductor de un automóvil Honda Civic negro, al llegar al cruce de las calles Ferrocarril y Linares, no realizó el alto correspondiente y chocó contra una camioneta Chevrolet Avalanche, proyectándola contra la banqueta.

El vehículo quedó destrozado de la parte frontal y, aunque la camioneta aparentaba tener daños mínimos, las piezas de esa unidad son costosas.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance, dialogaron con los involucrados y finalmente hubo un acuerdo para la reparación de los daños.

A consecuencia del accidente hubo afectación temporal en la vialidad, pero los vecinos salieron para apoyar en las labores de abanderamiento.

