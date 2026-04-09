Verifica PC seguridad en diversos comercios
Se previenen riesgos para familias
RIOVERDE.- La dirección de Protección Civil Municipal verifica establecimientos de manera preventiva para checar cuenten con las medidas de seguridad en los negocios y prevenir una contingencia.
José de Jesús Hernández Juárez director de Protección Civil Municipal, dio a conocer que se realizaron diversas actividades para prevenir y se dio atención a los reportes recibidos de parte de ciudadanos, por presuntas fallas detectadas en algunos negocios.
Se revisaron medidas de seguridad en los negocios y se emitieron diversas opiniones técnicas, que deberán cumplir los propietarios para continuar en servicio.
Como ejemplo dijo que se acudió a verificar un corral de porcinos, por posibles afectaciones sanitarias que estaban enfrentando vecinos.
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Finalmente dijo que se está atendiendo cada una de las llamadas que se reciben en las oficinas centrales de Protección Civil Municipal para garantizar la seguridad de las familias.
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