Verifica PC seguridad en diversos comercios

RIOVERDE.- La dirección de Protección Civil Municipal verifica establecimientos de manera preventiva para checar cuenten con las medidas de seguridad en los negocios y prevenir una contingencia.

José de Jesús Hernández Juárez director de Protección Civil Municipal, dio a conocer que se realizaron diversas actividades para prevenir y se dio atención a los reportes recibidos de parte de ciudadanos, por presuntas fallas detectadas en algunos negocios.

Se revisaron medidas de seguridad en los negocios y se emitieron diversas opiniones técnicas, que deberán cumplir los propietarios para continuar en servicio.

Como ejemplo dijo que se acudió a verificar un corral de porcinos, por posibles afectaciones sanitarias que estaban enfrentando vecinos.

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Finalmente dijo que se está atendiendo cada una de las llamadas que se reciben en las oficinas centrales de Protección Civil Municipal para garantizar la seguridad de las familias.