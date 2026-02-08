logo pulso
Estado

Verifica PC seguridad en diversos negocios

Emite una opinión técnica para trámites que deben realizar los comerciantes

Por Carmen Hernández

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
RIOVERDE.- La dirección de Protección Civil Municipal realiza verificaciones en comercios y entrega la opinión técnica que requieren para algún trámite a realizar.  

El director de Protección Civil José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se continúa con el plan de trabajo, para garantizar la seguridad en negocios que operan en la ciudad.  

El personal de PC realizó verificaciones en cervecerías, restaurantes y diversos comercios, se verificó que contaran con todos los documentos en regla, así como cumplir con las rutas de emergencia, extinguidores, entre otras medidas de seguridad que deben cumplir los negocios para poder operar. 

Como parte del proceso de verificación se realizaron algunas observaciones y se les otorgó un plazo para que subsanaran las anomalías, incluso se aplicaron sanciones por la falta de medidas de seguridad. 

Por otro lado dijo que se atendió un reporte por la presencia de un murciélago en instalaciones federales, que estaba generando mucho temor entre el personal, el cual fue capturado. 

