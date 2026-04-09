Verifica Protección Civil seguridad en parques y albercas

Matehuala.- Como parte de las actividades de la temporada vacacional, personal de Protección Civil realizó operativos de seguridad, destacando la presencia en el área del parque recreativo y albercas.

Personal de Protección Civil Municipal ha estado acudiendo a todos los balnearios y lugares de recreación con albercas, para revisar se cumplan las medidas de seguridad, para prevenir un accidente o una tragedia, hasta el momento los lugares que han visitado cumplen con las medidas de seguridad por lo que continúan brindando servicio.

En el caso de que algún lugar no cumpliera con las medidas de seguridad, se clausura hasta que tengan todas las medidas que se requieren, para prevenir una tragedia, la finalidad es evitar que ocurra un accidente de lamentables consecuencias.

Estas acciones forman parte de las labores preventivas y de atención oportuna que se mantienen durante la presente temporada vacacional.

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Por otra parte, en el Parque del Pueblo se realizaron inspecciones a puestos semifijos en coordinación con Bomberos.

Durante estas labores se detectaron fugas de gas, que fueron corregidas de inmediato.

De igual forma, se identificó un tanque en malas condiciones, mismo que fue retirado del lugar y quedó bajo resguardo del personal de bomberos para evitar riesgos a la población.