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Verifican seguridad en las estancias infantiles

Previenen autoridades una contingencia

Por Jesús Vázquez

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Verifican seguridad en las estancias infantiles

Matehuala.- Elementos de Protección Civil Municipal de Matehuala están acudiendo a las guarderías para verificar las instalaciones y que el lugar cumpla con las medidas de seguridad, para prevenir que los niños lleguen a sufrir un accidente.

Con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención de riesgos, personal Protección Civil continúa la campaña de verificación en centros de atención y cuidado infantil. 

Estas acciones tienen el propósito garantizar condiciones de seguridad adecuadas para niñas, niños, personal y visitantes, asegurando que los espacios cuenten con las medidas necesarias ante una  situación de emergencia.

A través de estas revisiones, se busca garantizar entornos más seguros y mejor preparados, priorizando la protección y el bienestar de la comunidad infantil, se verifica se cumplan todas las normas de seguridad en los centros infantiles. 

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También están revisando las salidas de emergencia y que el personal esté capacitado para atender emergencias, en caso de que ocurra alguna, evitar una tragedia.

En caso de que haya algún problema en alguna estancia infantil, se levanta un acta para que resuelvan la situación para seguir operando. 

Se les otorga un periodo determinado para realizar las correcciones necesarias y, posteriormente, regresan a verificar que se hayan atendido los detalles que se les señalaron.

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