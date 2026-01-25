logo pulso
Estado

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Policías localizan a menor en la calle

Matehuala.- La madrugada del sábado agentes de la Policía Municipal cuando realizaban rondín sobre la calle Negrete y Vicente Alexander, observaron a un niño de dos años de edad caminando solo sin acompañamiento de ningún adulto, por lo que luego de preguntarle por algún familiar, dijo que no andaba con nadie, fue llevado a la Comandancia de Policía para resguardar al pequeño.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en colonia Bustamante, agentes durante su rondín descubrieron a un pequeño caminando por estas calles, por lo que inmediatamente se acercaron para ver si había un adulto con él, ya que era muy tarde para que estuviera solo.

Al ver que no había nadie, procedieron a llevárselo a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal y fue puesto a disposición del área de Trabajo Social, el pequeño por su edad no sabía decir quiénes eran sus padres, por lo que inmediatamente a través de redes sociales se pidió el apoyo, para que si alguien lo conocía, informara a sus padres dónde estaba el niño.

El pequeño de solo dos años de edad no sabía ni siquiera decir su nombre, por lo que era difícil dar con el paradero de sus padres, por lo que el comandante Jorge Peña pidió apoyo a través de las redes sociales y el pequeño fue identificado y su madre fue a recogerlo a las oficinas de Seguridad Pública.

La madre recibió un llamado de atención y se le solicitó estar más al pendiente del menor.

