Voraz incendio en E. de Agua Buena

Matehuala.- La tarde del lunes se reportó un fuerte incendio forestal en la comunidad de Estanque de Agua Buena, el cual comenzaron a tratar de apagar los comuneros de la zona, pero al no poder hacer nada para controlar el fuego pidieron apoyo a Protección Civil y Bomberos.

El fuego se generó en la citada comunidad, donde personas de comunidades cercanas acudieron al lugar para tratar de apagar el fuego, pero debido a las condiciones del lugar las llamas se expandieron rápidamente, dañando varias áreas y destruyendo flora y fauna, pues animalitos que habitan la zona perdieron la vida, chamuscados.

Los comuneros pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio, llegando al lugar elementos de Protección Civil así como los Bomberos, quienes empezaron a trabajar en coordinación con los comuneros para tratar de apagar el incendio, el cual cada vez crecía más y más.

Se desconocen las causas que provocaron este incendio, pero en los últimos días se han incrementado los incendios forestales.

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Estos se han generado por personas que hacen fogatas, arrojan basura, colillas de cigarro o realizan quema de basura que termina saliéndose de control y como en este caso, terminan dañando la flora y fauna de la zona.