Voraz incendio se registra en San Pablo

Por Carmen Hernández

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Voraz incendio se registra en San Pablo

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se registra un incendio en la comunidad de San Pablo, el cual no ha podido ser controlado debido a la intensidad de viento que se registra en este sector del municipio, que reaviva con facilidad el fuego. 

La Coordinación de Protección Civil Municipal dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio por un incendio que se registraba, por lo que se trasladaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal para sofocar las enormes llamaradas que se estaban registrando, las que generaban mucho temor entre la población.  

Debido a los vientos que se están presentando en la región, ha sido imposible controlarlo, por lo que los trabajos para sofocarlo continúan sin parar, esperando tener resultados positivos y apagar las llamas. 

El personal hizo un llamado a la población de la comunidad para no alarmarse, ya que se están realizando labores de combate del fuego y no se propagará, por las acciones que están implementando y que terminarán por apagar las llamas, dijeron.

