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Vuelca auto en el Cerro del Chivato

Por Carmen Hernández

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Vuelca auto en el Cerro del Chivato

Ciudad Fernández.- Conductor de un vehículo perdió el control del volante de la unidad que conducía y terminó volcando la unidad, se dijo que iba acompañado de otras personas, pero nadie fue encontrado en el lugar, solo el auto que fue abandonado, en el Cerro del Chivato, no se encontró a los lesionados.  

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en la carretera federal 70, a la altura del Cerro del Chivato.  

Según se supo, el conductor de la unidad motriz perdió el control del volante, terminando volcada la unidad en que viajaba, se dijo que iba acompañado de unas personas.  

Al lugar acudieron paramédicos a bordo de las unidades 001 y 2827, así como elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.  Sin embargo, al llegar al lugar de los hechos, no se encontró a los tripulantes de la unidad, únicamente se localizó el vehículo abandonado, que sufrió varios daños materiales.

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