Vuelve el clima templado por el frente frío 37

CIUDAD VALLES.- Volverá el clima templado a Valles y la Huasteca por el frente frío 37.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que este fin de semana entraría el frente frío 37, que en la región Huasteca comenzó a afectar en la madrugada de este domingo, con la posibilidad de bajar más la temperatura para este lunes 23 de febrero.

El efecto del frente no es tan severo como lo fueron otros en esta temporada invernal, sin embargo, la semana que está por terminar fue la más calurosa del año, con temperaturas que rondaron los 34 grados, tanto el viernes 20 como el sábado 21 de febrero.

Los efectos de frío o clima templado (se espera una mínima de 10 grados para el amanecer de este lunes), durarían hasta la mitad de la semana que está por comenzar.

