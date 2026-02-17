logo pulso
Zafarrancho termina con dos lesionados

Por Carmen Hernández

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Zafarrancho termina con dos lesionados

Ciudad Fernández.- Zafarrancho en la comunidad de Atotonilco termina con saldo de 2 lesionados con arma blanca, los que recibieron atención médica de parte de elementos de Protección Civil. 

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Atotonilco, cuando se generó una riña, por viejas rencillas la que se salió de control y los rijosos sacaron armas blancas para atacar a su contrincante. 

Luego de la trifulca y que las cosas se calmaron, dos personas resultaron con heridas de gravedad, un hombre con una lesión en el abdomen con exposición de vísceras y otro con lesiones en la cara. 

Vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil Municipal que luego de brindarle los primeros auxilios fue trasladado a recibir atención médica de emergencia al Hospital IMSS Bienestar. 

Se desconoce de algún detenido, pues las cosas se calmaron y nadie acusó a persona alguna de las heridas de los lesionados.

