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A base de jonrones triunfan Orioles

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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A base de jonrones triunfan Orioles
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      DETROIT.- Jackson Holliday conectó cuatro hits y el dominicano Leody Taverasa sacudió uno de los tres jonrones con los que los Orioles de Baltimore vencieron el lunes 8-5 a los Tigres de Detroit.

      Los Orioles habían pasado nueve juegos consecutivos sin un partido con más de un jonrón. Pero, ante los Tigres, Baltimore la sacó del parque dos veces en la quinta entrada y una vez en la sexta, y anotó en cinco de las primeras seis entradas.

      Detroit perdió su tercer juego consecutivo, cayó a 50-57 y enfrenta decisiones difíciles de cara a la fecha límite de canjes del 3 de agosto.

      Grant Wolfram (3-2) se llevó la victoria como relevista y Rico García lanzó la novena para su quinto salvamento.

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      El venezolano Keider Montero (7-6) retiró al primer bateador de la quinta, pero Tavares conectó un jonrón y Holliday añadió un sencillo. Brenan Hanifee entró a lanzar y fue recibido por Mayo, quien conectó un jonrón de dos carreras para poner el marcador 7-3.

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