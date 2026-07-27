Blue Demon Jr anuncia gira de despedida tras 41 años en la lucha libre

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Blue Demon Jr. anuncia su gira de despedida llamada "The Last Tour" tras cuatro décadas como ícono de la lucha libre mexicana.

Gira nacional y participación de figuras destacadas

Acompañado de su hijo y sobrino, Blue Demon III, el "Hijo de la Leyenda Azul" confirmó la presencia de luchadores como Octagón, L.A. Park, Canek Jr, Dr Wagner y Cibernético en las funciones especiales.

"Después de 41 años como luchador he decidido empezar la última gira", explicó Blue Demon Jr. en conferencia de prensa, detallando que realizará funciones en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Irapuato y León.

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Reflexiones y despedida personal

"Mi vida ha sido el deporte, los golpes, la lucha, pero ahora quiero ser un ser humano que pase desapercibido y que el personaje viva en el recuerdo de ustedes", agregó el luchador.

Con emoción, confesó que "es un festejo de 41 años y parece triste, y lo es, porque es difícil despedirse y dejar lo que ha sido mi vida, pero mi cuerpo igual me está diciendo bájale y quiero estar más tiempo con mi familia".

Además, "El Manotas" presentó oficialmente su libro titulado "El Último Demonio", escrito por Oscar Fernández, que repasa momentos difíciles y muestra el lado humano detrás de la máscara.

"No pasé de las primeras cuatro páginas sin llorar", mencionó el icónico luchador mexicano.