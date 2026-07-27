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"Este no es el final, es sólo el comienzo", afirma "Chicharito"

Tras ocho meses sin actividad oficial, Hernández retoma su carrera en un club texano.

Por El Universal

Julio 27, 2026 04:40 p.m.
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Este no es el final, es sólo el comienzo, afirma Chicharito
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      Javier Hernández está por comenzar una nueva etapa en su trayectoria como futbolista profesional.


      A pesar de que está por cumplir ocho meses sin disputar un solo minuto oficial, el "Chicharito" decidió no retirarse y continuará su carrera en Estados Unidos.

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      Esta será la segunda etapa del centrodelantero mexicano en territorio estadounidense; aunque, la primera fue en la Major League Soccer (MLS), cuando jugó para Los Angeles Galaxy.
      En esta ocasión, el canterano de las Chivas participará en la USL Championship, la segunda división de aquel país.
      Luego de que Fabrizio Romano reveló que el "Chicharito" Hernández sería contratado por el Atlético Dallas, se hizo oficial el anuncio.
      A través de sus redes sociales, el club recién fundado en 2024 confirmó la llegada del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.
      Con un espectacular video, el conjunto texano le dio la bienvenida a su nuevo delantero.
      "Una nueva bestia en la tierra del lobo y la serpiente y, cuando aparece, ni ellos pueden ignorarlo", es una de las frases que se escuchan en la narración.
      Al final del video, el tres veces mundialista (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) con la Selección Mexicana lanzó el siguiente mensaje: "Este no es el final, es sólo el comienzo".
      De igual forma, el exfutbolista del Manchester United y del Real Madrid compartió, a través sus redes sociales (@ch14_), un audio en el que se expresa sobre su nuevo fichaje.
      "No sabes lo feliz que estoy que por fin ya se anunció que voy a vivir en Dallas, voy a jugar para el Atlético Dallas. Ya quiero que sea enero para poder entrenar con todos mis compañeros y el equipo, ya se sabe, se supo ya se dijo", publicó.
      Además, dejó un mensaje motivacional tras confirmarse que comenzará una nueva etapa en el futbol de Estados Unidos.
      "Todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas solamente nos tienen que hacer sentido a nosotros mismos, va a haber muchísima gente que va a dudar de todas esas decisiones; te criticarán, te dirán que no puedes, que no sirves, que estás equivocado, pero sólo a ti te tiene que hacer sentido", sentenció el "Chicharito" Hernández.

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