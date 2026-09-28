Abren los campamentos de la NBA

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LeBron James presumiblemente lucirá su nuevo uniforme con Filadelfia en público por primera vez. Giannis Antetokounmpo hablará de su nuevo hogar en Miami, Kawhi Leonard se referirá a su retorno a Toronto y Stephen Curry hablará de cómo Golden State seguirá siendo su hogar.

Bienvenidos de vuelta, NBA

El lunes se llevará a cabo el Día de Medios — cuando los equipos abren sus puertas para entrevistas y sesiones de fotos— de la mayoría de los equipos, un preludio al inicio de las prácticas del campamento de entrenamiento el martes. Houston y Dallas realizaron sus eventos de medios la semana pasada, pues empezaron antes porque tienen viajes al extranjero durante la pretemporada.

Para los otros 28 clubes, el recorrido comienza oficialmente el lunes.

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"Voy a volver a mi verdadero trabajo", comentó Jalen Brunson, el Jugador Más Valioso vigente de las Finales de la NBA de los campeones Knicks de Nueva York, al despedirse de su papel como anfitrión del estreno de temporada de "Saturday Night Live" en NBC. Hay seis entrenadores en nuevos cargos al comenzar la temporada, incluido Dusty May con Dallas — quien llevó a Michigan al título de la NCAA la primavera pasada y luego encontró demasiado tentadora como para rechazarla una oferta para dar el salto a la NBA con los Mavs.