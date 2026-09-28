logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Abren los campamentos de la NBA

Por AP

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Abren los campamentos de la NBA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LeBron James presumiblemente lucirá su nuevo uniforme con Filadelfia en público por primera vez. Giannis Antetokounmpo hablará de su nuevo hogar en Miami, Kawhi Leonard se referirá a su retorno a Toronto y Stephen Curry hablará de cómo Golden State seguirá siendo su hogar.

      Bienvenidos de vuelta, NBA

      El lunes se llevará a cabo el Día de Medios — cuando los equipos abren sus puertas para entrevistas y sesiones de fotos— de la mayoría de los equipos, un preludio al inicio de las prácticas del campamento de entrenamiento el martes. Houston y Dallas realizaron sus eventos de medios la semana pasada, pues empezaron antes porque tienen viajes al extranjero durante la pretemporada.

      Para los otros 28 clubes, el recorrido comienza oficialmente el lunes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Voy a volver a mi verdadero trabajo", comentó Jalen Brunson, el Jugador Más Valioso vigente de las Finales de la NBA de los campeones Knicks de Nueva York, al despedirse de su papel como anfitrión del estreno de temporada de "Saturday Night Live" en NBC. Hay seis entrenadores en nuevos cargos al comenzar la temporada, incluido Dusty May con Dallas — quien llevó a Michigan al título de la NCAA la primavera pasada y luego encontró demasiado tentadora como para rechazarla una oferta para dar el salto a la NBA con los Mavs.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Columbus Crew gana a Inter Miami con gol de Thiaré en tiempo extra
        Columbus Crew gana a Inter Miami con gol de Thiaré en tiempo extra

        Columbus Crew gana a Inter Miami con gol de Thiaré en tiempo extra

        SLP

        AP

        El venezolano Josef Martínez marcó su primer gol con Columbus Crew en el partido contra Miami.

        Irlanda e Israel no se saludan en partido en Hungría
        Irlanda e Israel no se saludan en partido en Hungría

        Irlanda e Israel no se saludan en partido en Hungría

        SLP

        AP

        Capitán irlandés Dara O´Shea mantuvo manos atrás y no saludó a Israel en la previa del encuentro.

        Giants vencen a Titans 12-7 en Nueva Jersey
        Giants vencen a Titans 12-7 en Nueva Jersey

        Giants vencen a Titans 12-7 en Nueva Jersey

        SLP

        AP

        Brian Burns sufrió lesión de rodilla que podría ser grave para Giants.

        Pumas pierde 3-2 ante Atlético San Luis en Ciudad de México
        Pumas pierde 3-2 ante Atlético San Luis en Ciudad de México

        Pumas pierde 3-2 ante Atlético San Luis en Ciudad de México

        SLP

        El Universal

        Próximo rival de Pumas será Cruz Azul, equipo que les arrebató el título el torneo pasado.