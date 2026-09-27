logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pumas pierde 3-2 ante Atlético San Luis en Ciudad de México

Próximo rival de Pumas será Cruz Azul, equipo que les arrebató el título el torneo pasado.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 02:59 p.m.
A
Pumas pierde 3-2 ante Atlético San Luis en Ciudad de México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Incrédulo y molesto, Esteban "El Tano" Solari se llevó las manos al rostro cuando cayó el tercer gol potosino.

      Muy a su pesar, "El Tano" sabía que, por el tiempo que restaba en el cronómetro, ya era imposible hasta rescatar el empate. No se equivocó.

      Los Pumas perdieron (2-3) con el Atlético San Luis y siguen sin salir de la crisis que atraviesan.

      Los resultados positivos no llegan, su funcionamiento siembra más dudas que certezas, el Estadio Olímpico Universitario dejó de ser una fortaleza y ya no hay conexión con la afición auriazul. Nada le sale a este equipo, que cada vez se aleja más de la Liguilla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Partido polémico y decisiones arbitrales

      En un partido lleno de polémica, por las decisiones del árbitro central, Víctor Alfonso Cáceres, el conjunto felino dejó escapar la oportunidad de obtener una victoria en casa que les diera confianza para el cierre de la fase regular.

      Con un doblete de Sebastien Salles-Lamonge (23' y 79') y un gol de David Rodríguez (55'), la escuadra capitalina se llevó una derrota más que dolorosa, que confirma el mal momento que vive de la mano del "Tano" Solari.

      Un solo triunfo en sus últimos 10 partidos, entre Liga MX y Leagues Cup, y cinco puntos ganados de los 15 disputados en CU son un claro reflejo de que las cosas no andan en la institución auriazul.

      Reacciones y próximos retos para Pumas

      La extraordinaria anotación (52') de Rodrigo López devolvió, por algunos minutos, la ilusión a las 14 mil aficionados que se encontraban en el inmueble auriazul.

      Sin embargo, poco después, el que nunca se equivoca esta vez sí lo hizo. Sorprendentemente, Keylor Navas falló en el momento menos oportuno y no pudo detener un disparo nada complicado. El tercer tanto rojiblanco llegó y la poca esperanza que había en CU se esfumó.

      Aunque, en la recta final, Juninho Vieira regresó un poco de alegría con su gol desde el manchón de penalti, pero la losa ya era muy pesada.

      Cuando el brasileño logró su doblete, el estadio explotó de emoción por unos segundos, pero el árbitro asistente levantó su bandera para señalar un fuero de juego. Todo se volvió a derrumbar.

      Los Pumas se llevaron un duro revés en casa y se alejaron de la posibilidad de acercarse a los puestos de la Liguilla. El proyecto del "Tano" Solari no está rindiendo frutos y la incertidumbre se ha adueñado de Cantera.

      Por si algo le faltara a los universitarios, en la siguiente jornada les toca recibir al equipo que les arrebató el título el torneo pasado en su propia casa: el Cruz Azul de Joel Huiqui.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pumas pierde 3-2 ante Atlético San Luis en Ciudad de México
      Pumas pierde 3-2 ante Atlético San Luis en Ciudad de México

      Pumas pierde 3-2 ante Atlético San Luis en Ciudad de México

      SLP

      El Universal

      Próximo rival de Pumas será Cruz Azul, equipo que les arrebató el título el torneo pasado.

      Isaac del Toro queda a un paso del podio en Mundial de Montreal
      Isaac del Toro queda a un paso del podio en Mundial de Montreal

      Isaac del Toro queda a un paso del podio en Mundial de Montreal

      SLP

      El Universal

      Isaac del Toro completó 273 kilómetros en Montreal y se ubicó entre los cinco mejores del mundo.

      Faitelson destroza a Vega por amenazar con dejar al Tricolor
      Faitelson destroza a Vega por amenazar con dejar al Tricolor

      Faitelson destroza a Vega por amenazar con dejar al Tricolor

      SLP

      El Universal

      El comentarista David Faitelson calificó como chantaje la amenaza de Vega de dejar el Tricolor tras no ser convocado.

      Medio Maratón UASLP congrega a miles en San Luis Potosí
      Medio Maratón UASLP congrega a miles en San Luis Potosí

      Medio Maratón UASLP congrega a miles en San Luis Potosí

      SLP

      Redacción

      La carrera reunió a 15 mil corredores en la capital y más de 2 mil en Ciudad Valles, con apoyo institucional y ambiente universitario.