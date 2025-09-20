Abren nueva escuela de atletismo en San Luis

Con el propósito de impulsar el desarrollo deportivo desde la infancia y promover el atletismo como una herramienta de formación integral, se presentó oficialmente la Escuela de Atletismo – Más Atletismo Formación Atlética, proyecto que busca convertirse en un referente de preparación y desarrollo para niñas, niños y jóvenes potosinos.

La iniciativa nace de la visión de Más Atletismo, empresa dedicada al fomento de esta disciplina en México, con el respaldo de la Liga Diamante de Atletismo de San Luis Potosí. El proyecto no solo pretende enseñar las bases técnicas del atletismo, sino también transmitir valores como la disciplina, el respeto, la constancia y el trabajo en equipo.

Las actividades darán inicio el 22 de septiembre de 2025 en el Centro de Alto Rendimiento “Plan de San Luis”, con sesiones programadas los lunes, miércoles y viernes a las 17:30 horas. La escuela está dirigida a niñas, niños y jóvenes a partir de los tres años de edad, con programas de formación adecuados a cada etapa de desarrollo.

Entre los objetivos destacan: Iniciar a niñas, niños y jóvenes en la práctica del atletismo; Desarrollar habilidades físicas, técnicas y motrices; Fomentar hábitos saludables y valores deportivos; Detectar talentos con proyección competitiva.

