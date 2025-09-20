logo pulso
Trailero resulta herido durante un accidente carretero

Impactó por alcance contra otra unidad en la carretera a México

Por Redacción

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Trailero resulta herido durante un accidente carretero

Un choque por alcance entre dos tráilers dejó como saldo fuertes daños materiales y un conductor lesionado, en hecho suscitado en la carretera a México a la altura de Santa María del Río.

Fue alrededor de las cuatro de la tarde de este jueves que se suscitó el percance, inicialmente un tráiler color blanco se desplazaba por la mencionada carretera en dirección a Querétaro.

Fue a la altura del kilómetro 134, en Santa María del Río, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra contra la parte posterior de otra unidad que se desplazaba adelante.

Por el golpe, el tractocamión del primer vehículo se desprendió por completo y quedó totalmente destrozado, siendo el conductor atendido por paramédicos y debido a la magnitud de sus lesiones fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

Los tráilers quedaron detenidos en la zona de rodamiento, por lo que el tránsito se vio totalmente entorpecido y elementos de la Guardia Nacional llegaron a tomar conocimiento para proceder a su retiro hacia una pensión.

Se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo reparatorio a través de sus aseguradoras para que el caso no pasara a mayores.

