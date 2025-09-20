logo pulso
MÉXICO LINDO Y QUERIDO

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

ATMÓSFERA TRICOLOR Y GRAN ALEGRÍA

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
El orgullo y la felicidad por ser parte de un país con historia, cultura, tradiciones, costumbres, gastronomía, música y folklore, se reflejó en los rostros de las familias socias e invitados de La Loma Centro Deportivo.

En una atmósfera tricolor, plena de entusiasmo, celebraron la libertad e independencia de nuestro País.

Los asistentes lucieron ataviados con una serie de elementos y atuendos muy acordes a la celebración.

Portaron trajes típicos, sombreros, rebozos, blusas con bordados, moños, corbatines, diademas y accesorios tricolores y bigotes.

Así, disfrutaron de la estupenda celebración.

¡Vaya entusiasmo!

