MÉXICO LINDO Y QUERIDO
ATMÓSFERA TRICOLOR Y GRAN ALEGRÍA
El orgullo y la felicidad por ser parte de un país con historia, cultura, tradiciones, costumbres, gastronomía, música y folklore, se reflejó en los rostros de las familias socias e invitados de La Loma Centro Deportivo.
En una atmósfera tricolor, plena de entusiasmo, celebraron la libertad e independencia de nuestro País.
Los asistentes lucieron ataviados con una serie de elementos y atuendos muy acordes a la celebración.
Portaron trajes típicos, sombreros, rebozos, blusas con bordados, moños, corbatines, diademas y accesorios tricolores y bigotes.
Así, disfrutaron de la estupenda celebración.
¡Vaya entusiasmo!
