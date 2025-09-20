logo pulso
Alcalde recupera el esplendor en la avenida Carranza

Enrique Galindo encendió el nuevo Alumbrado Táctico en Carranza y Uresti

Por Redacción

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Alcalde recupera el esplendor en la avenida Carranza

Ante la presencia de representantes de la Iniciativa Privada, Juntas de Participación Ciudadana y estudiantes, el alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró la obra de Alumbrado Táctico en la avenida Carranza y la calle Uresti, que consta de la instalación de 163 puntos de luz.

El presidente municipal destacó que este proyecto no sólo embellece y moderniza la ciudad, sino que también brinda mayor seguridad a peatones y visitantes: “Hace años se caminaba seguro por la ciudad, y con esta iluminación estamos recuperando esa tranquilidad para la gente”, afirmó.

El edil añadió que en el caso de la avenida Carranza, se impulsa un plan integral de rescate con el objetivo de reactivar la vida comercial y turística, lo que a su vez detonará el crecimiento económico. Además, señaló que se incorporaron luminarias adicionales para iluminar las zonas peatonales.

En el evento estuvieron presentes: José Ángel Elizondo Salinas, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad; Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Alianza Empresarial; Alberto Narváez Arochi, presidente del Corredor Carranza y Armandina González, gerente del Hotel Real Plaza, quienes acompañaron al alcalde en el encendido de este nuevo Alumbrado Táctico.

