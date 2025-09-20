Ahora capturan a tres “narcos” en la capital

Tres supuestos vendedores de droga, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en la capital potosina al ser detectados en distintas zonas con diversas dosis, incluso una mujer ya ha tenido varias detenciones más por el mismo delito.

Fue en recorridos de seguridad de la colonia Dalias, en donde los agentes policiales detectaron a una mujer que mostraba actitud sospechosa, por lo que determinaron marcarle el alto para una revisión y fue así como le encontraron en su poder cuatro dosis de cristal.

Por tal motivo se procedió a la detención de Cristina de 32 años de edad, y al consultar su historial delictivo se estableció que anteriormente ya había sido detenida dos veces por ese ilícito.

Por otro lado, en la colonia Simón Díaz los efectivos de la Guardia Civil, Estatal en coordinación con personal del Ejército Mexicano, detuvieron a Ángel “N” de 22 años, quien traía siete bolsas con marihuana que presuntamente andaba vendiendo en el área y cabe señalar que dicha persona cuenta con antecedentes ilícitos por probables delitos contra la salud.

Por último, en la colonia Del Llano, Zahid “N” de 26 años de edad, fue detenido con 10 dosis de metanfetaminas conocida como “cristal”.

A todos se les leyeron sus derechos que los asisten como detenidos y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud.