Fallece joven mujer al volcar su automóvil

MEXQUITIC.- Una joven mujer perdió la vida mientras que tres personas más resultaron lesionadas, esto tras volcar la camioneta en que viajaban cuando se desplazaban por el camino vecinal que conduce a la comunidad de Rincón de San José, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona.

El accidente ocurrió alrededor de las diez y media de la mañana de este viernes, cuando un automóvil Chevrolet de color gris, circulaba por el mencionado camino.

En determinado momento, la ahora occisa, quien manejaba el automóvil, perdió el control del volante y de esta forma se salió del camino hacia el área de terracería, en donde finalmente el carro acabó con las llantas hacia arriba.

Algunos testigos pidieron ayuda y al sitio acudieron paramédicos de Mexquitic de Carmona, quienes atendieron a los ocupantes pero se percataron que, por desgracia, la conductora había perdido la vida a causa de las lesiones que presentaba.

Otra mujer y dos menores de edad fueron atendidos por los socorristas, quienes los trasladaron a una clínica particular para que recibieran la atención médica requerida.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic llegaron al sitio como primeros respondientes y procedieron a acordonar la zona para que las demás autoridades tomaran conocimiento.

Asimismo, personal de Servicios Periciales llegó a realizar el levantamiento del cuerpo de la infortunada mujer, siendo llevado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a sus familiares para la sepultura respectiva.

La ahora occisa fue identificada con el nombre de Ana Karen de 23 años de edad, según refirieron los demás ocupantes a las autoridades.

El automóvil que conducía fue enviado a una pensión particular mientras que la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes en el caso.