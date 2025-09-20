logo pulso
Donovan Carrillo, cada vez más cerca de Olímpicos de Invierno

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 09:48 a.m.
Donovan Carrillo, cada vez más cerca de Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo cerró en segundo lugar del programa corto del último clasificatorio de patinaje artístico para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, tras sumar 84.97 puntos.
Después de dos largas horas de espera, Carrillo salió en último lugar a patinar. Sin embargo, su rutina le dejó calificaciones de 48.10 en elementos técnicos y 36.87 en componentes. El primer lugar, lo tomó el ruso Petr Gumennik con puntaje de 93.80.
"Hip Hip Chin Chin" fue la canción que acompañó la rutina de Donovan, que tendrá su participación este sábado a las 23:45 horas en el programa libre para sellar su boleto a los JJOO.
En caso de clasificar, sería la segunda vez que Carrillo dispute unos Juegos Olímpicos, tras su participación en Beijing 2022.
Al terminar su participación, Donovan aseguró que "es nuevo para mí patinar último en el programa corto. La verdad es que lo disfruté mucho. Fue muy especial, y además, el público aquí en China fue genial. Tuve una de mis mejores actuaciones, que disfruté de principio a fin. Estaba tan apasionado por mi programa que casi perdí la noción del tiempo".

