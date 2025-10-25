Achraf Hakimi marca doblete en contundente triunfo del PSG sobre Brest en la Ligue 1

BREST, Francia (AP) — El gran talento ofensivo de Achraf Hakimi quedó de manifiesto el sábado, cuando los dos goles del defensor marroquí llevaron a la victoria 3-0 del Paris Saint-Germain sobre el Brest, para situarse un punto por encima del Lens en la cima de la Ligue 1.

Después de aplastar 7-2 al Bayer Leverkusen a mitad de semana en la Liga de Campeones, el PSG llevó ese impulso a la competencia doméstica con otra actuación dominante.

Hakimi, un lateral derecho sólido que también anotó en la final de la Liga de Campeones la temporada pasada, puso al PSG al frente a los 29 minutos con una volea de derecha tras un ingenioso pase de Vitinha sobre la defensa.

Hakimi duplicó la ventaja diez minutos después con un potente disparo desde corta distancia después de que Khvicha Kvaratskhelia causó estragos.

Fueron los primeros goles de liga de Hakimi en la temporada y su tercer doblete en la máxima categoría francesa. Ningún defensor ha anotado más dobletes en la Ligue 1 en el siglo XXI.

Desire Doué selló la victoria en el tiempo añadido, unos minutos después de golpear el poste. El campeón defensor volvió a la senda del triunfo en la liga tras dos empates consecutivos.

Jugando después del PSG, el Marsella tuvo la oportunidad de recuperar el liderato, pero perdió 2-1 en Lens.

El Brest, que sufrió su cuarta derrota en nueve partidos de liga, tuvo una buena oportunidad desde el punto de penal alrededor de la hora de juego, pero Romain Del Castillo perdió el equilibrio, resbaló y falló su disparo, enviando el balón por encima del travesaño.

Marsella pierde

El Marsella tuvo un buen comienzo en Lens y tomó la ventaja a los 17 minutos, con el séptimo gol de la temporada por parte de Mason Greenwood, pero el nueve veces campeón no pudo responder después de que el defensa francés Benjamin Pavard concedió un penalti y luego marcó un autogol.

Pavard fue castigado por una falta dentro del área sobre Odsonne Édouard, quien ejecutó el tiro y anotó a lo "Panenka". Pavard venció a su propio portero a los 53, al desviar con su pie izquierdo un tiro de esquina.

El Lens ascendió al segundo lugar, un punto por detrás del PSG. El Marsella cayó al tercer puesto, a dos puntos del líder.

"Fue un partido muy importante para ambos equipos", dijo el delantero del Lens Florian Thauvin después de enfrentarse a su antiguo club. "Luchamos juntos contra un equipo notable. Hay puntos valiosos para el resto de la temporada".

Primera victoria para Pocognoli

Mónaco rompió una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones con una victoria por 1-0 contra el Tolosa.

Mohammed Salisu anotó en el tercer minuto con un cabezazo tras un centro de Kassoum Ouattara. Los anfitriones crearon varias oportunidades más, pero el portero del Tolosa, Guillaume Restes, frustró repetidamente sus esfuerzos.

Fue la primera victoria del Mónaco desde que el club contrató al entrenador Sébastien Pocognoli del equipo belga Union Saint-Gilloise a principios de este mes, después de despedir a Adi Hütter.